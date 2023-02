Tiago Morais: «Trabalho no máximo para corresponder às oportunidades que me são dadas»

Depois um ciclo de seis desaires seguidos, o Leixões reencontrou-se com a melhor forma e venceu nas últimas duas jornadas da Liga Sabseg. Para Tiago Morais, jovem avançado da turma de Matosinhos, essa tendência é para continuar na receção ao Feirense."Estamos num bom momento, em que conciliamos as boas exibições com vitórias, e queremos continuar esta senda vitoriosa. A equipa está confiante e sabe perfeitamente o que tem de fazer em campo. Em casa somos ainda mais fortes e só pensamos em somar mais três pontos", disse o jogador, de 19 anos, aos meios do clube, antes de frisar: "Respeitamos muito o CD Feirense, uma equipa com qualidade e que nos cria sempre muitas dificuldades, mas o nosso pensamento está apenas em vencer. Para isso, é importantíssimo que os nossos adeptos nos apoiem de princípio a fim, como sempre têm feito."Emprestado pelo Boavista, o internacional jovem por Portugal, tem sido opção frequente para Vítor Martins, tendo já participado em 19 partidas, mas quase sempre a partir do banco. Ainda assim, Tiago Morais garante estar motivado para aproveitar as oportunidades que surgirem."Trabalho no máximo para evoluir de dia para dia e estar preparado para corresponder às oportunidades que me são dadas. Todos somos importantes e pensamos unicamente em conseguir os objetivos do Leixões", sublinhou.O Leixões recebe o Feirense este sábado, pelas 11 horas, em jogo da 20.ª jornada da Liga Sabseg.