O Leixões continua a reforçar-se a todo o gás e são quase dez as caras novas que Francisco Chaló já tem para começar a pensar no plantel para a nova temporada. Tiago Moreira, defesa direito que representou o U. Madeira, acaba de assinar contrato por três temporadas.O jogador, de 30 anos, já tinha sido negociado no mercado de janeiro, mas agora muda-se para o Mar a custo zero. Tiago Moreira, o seu agente António Carlos Rodrigues e o presidente Paulo Lopo selaram o acordo. A contratação deve ser oficial apenas no dia de amanhã.

Autor: Ricardo Vasconcelos