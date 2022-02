Tiago Palmeiro e o jogo frente ao Varzim: «Vai ser exigente a todos os níveis»

Depois do empate frente ao Rio Ave, o Leixões prepara-se agora para disputar outro dérbi, desta feita contra o Varzim. Na antevisão do encontro, Tiago Palmeiro, analista dos matosinhenses, vincou a vontade da equipa em conquistar os três pontos."Vimos de um empate frente ao Rio Ave. Não foi o resultado que queríamos, mas somámos mais um ponto na nossa caminhada. Segue-se agora o Varzim, um dérbi histórico e um jogo especial para os nossos adeptos. Queremos trazer os três pontos para Matosinhos, embora saibamos que a partida vai ser exigente a todos os níveis. Estamos preparados para dar uma resposta dentro das quatro linhas", referiu.O início do encontro está agendado para as 16 horas deste domingo.