Tiago Palmeiro quer Leixões a "somar o máximo de pontos até ao final do campeonato"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da derrota caseira na última jornada, que colocou um ponto final na sequência de oito jogos sem perder do Leixões, a turma de Matosinhos vai procurar, na visita ao Trofense, regressar às vitórias, tal como referiu Tiago Palmeiro, analista da equipa, na antevisão à partida."Vimos de um jogo em que o resultado não foi o desejado, mas não refletiu aquilo que se passou dentro de campo. Vamos defrontar um adversário numa posição complicada na tabela classificativa e perspetivamos um jogo muito difícil com o Trofense, mas temos argumentos para lutar pelos três pontos. Queremos regressar rapidamente às vitórias e somar o máximo de pontos até ao final do campeonato, para acabarmos na melhor classificação possível", referiu.O Leixões visita o Trofense este domingo, pelas 17 horas.