Tiago Pinheiro: «Conseguimos um conjunto de bons resultados e queremos continuar nessa senda»

O Leixões vive a melhor fase da temporada e vai querer transportar esse momento de inspiração para o desafio da tarde de amanhã, em casa do 6º classificado da Liga Sabseg, Casa Pia. O treinador-adjunto Tiago Pinheiro fala de qual é a vontade dos que viajam desde Matosinhos.

"Conseguimos um conjunto de bom resultados. Fizemos 10 pontos nos últimos quatro jogos e estamos sem perder há seis. Queremos continuar nessa senda de resultados procurando os três pontos em casa do Casa Pia. Sabemos que vamos encontrar uma equipa de qualidade, uma equipa forte, e isso vê-se pelo lugar que ocupa na classificação neste momento", afirmou, em declarações aos meios do clube, o adjunto de José Mota, que recentemente testou positivo para a Covid-19.

Para a batalha de Pina Manique, há que lutar com "espírito solidário". "Estamos em crescendo e queremos aproveitar este momento. É um jogo que nos vai trazer muitas dificuldades, mas com capacidade de trabalho, determinação e ambição com certeza vamos conseguir os três pontos. Vamos ter de estar concentrados, empenhados, com um espírito solidário dentro de campo que também caracteriza o Leixões", concluiu Tiago Pinheiro.