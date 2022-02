Tiago Pinheiro e a visita ao Ac. Viseu: «Temos de encarar o jogo de forma bastante positiva»

Na véspera da partida contra o Académico de Viseu, Tiago Pinheiro, treinador-adjunto do Leixões, foi o porta-voz da vontade do grupo em sair de Viseu com os três pontos na bagagem."Visto que estamos num bom momento, temos que olhar primeiro para nós e para aquilo que nós valemos e encarar o jogo de forma bastante positiva para conseguir os três pontos", frisou o elemento da equipa técnica de José Mota.Sobre a entrada de novos jogadores na equipa, Tiago Pinheiro afirmou que os reforços estão cada vez mais integrados, o que também promove a competitividade interna no grupo de trabalho. "Passamos a ter uma equipa mais forte, coesa e compacta em que, no fundo, fora a competitividade do adversário, também temos a competitividade interna que fará com que nós consigamos evoluir aquilo que é o nosso processo, o nosso jogar e aquilo que é a evolução da equipa", finalizou.A partida da jornada 23 da Liga Sabseg entre Ac. Viseu e Leixões está marcada para esta sexta-feira às 18 horas.