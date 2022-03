Tiago Pinheiro: «Os processos estão bem assimiliados, mas ainda podemos melhorar»

Tiago Pinheiro, treinador-adjunto do Leixões, deu voz à ambição da equipa em dar sequência ao bom momento que vive."Vimos de três vitórias consecutivas, estamos a atravessar o melhor momento da época. A equipa está confiante, sentimos que os processos estão bem assimilados, mas que, ao mesmo tempo, ainda podemos melhorar. Os novos elementos têm ajudado e estão cada vez mais entrosados, isso permite que esta sequência seja mais positiva", começou por dizer.Deixando elogios ao Vilafranquense, adversário desta segunda-feira, o técnico realçou ainda a importância do fator casa: "O Vilafranquense cria muitas dificuldades aos adversários, tal como se viu no último jogo. Têm jogadores com qualidade, mas o facto de jogarmos em casa fará com que nós nos tornemos mais fortes. Queremos dar sequência ao que temos vindo a fazer".O início do encontro está agendado para as 19h30 desta segunda-feira.