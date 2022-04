Tiago Pinheiro: «Queremos continuar a valorizar os miúdos que temos no plantel»

O facto de o Leixões ocupar uma posição tranquila (7.º lugar) na tabela classificativa não tira ambição à equipa para o jogo com o Sp. Covilhã, tal como explicou Tiago Pinheiro, treinador-adjunto dos matosinhenses."Vamos defrontar o Sp. Covilhã sabendo de antemão que vai ser um jogo muito complicado porque eles precisam de pontos. No entanto, queremos ganhar o jogo, continuar a valorizar os miúdos que temos no plantel e dar sequência aos bons resultados que têm vindo a acontecer. Queremos ser uma equipa digna da tradição do clube para darmos o nosso melhor em campo", disse aos meios do clube.O início do encontro está marcado para as 17 horas deste domingo.