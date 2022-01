Tiago Pinheiro: «Queremos pegar no último jogo e dar continuidade ao que de bom fizemos»

O Leixões prepara a receção ao Chaves com vontade de dar sequência ao triunfo alcançado em Faro, tal como explicou o treinador-adjunto Tiago Pinheiro."Depois do momento menos bom que estávamos a ultrapassar precisávamos de uma vitória e conseguimo-la na última jornada. Ganhámos com atitude, com compromisso e com empenho, foi isso que nos caracterizou no início da época e ao qual estamos a voltar. Sabemos que o Chaves luta pela subida de divisão, mas jogamos em casa e temos vindo a trabalhar muito bem. Queremos pegar no último jogo e dar continuidade ao que de bom fizemos", referiu.O início do encontro está agendado para as 20h15 desta segunda-feira.