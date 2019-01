Tony e a "sadia" luta pela baliza leixonense

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

O Leixões disputa, na próxima terça-feira, um dérbi do Mar, frente ao Varzim. O jogo é fora, mas perto de casa, e o guarda-redes Tony confia num bom resultado."Vai ser um jogo bem disputado. A nossa equipa vem de duas vitórias muito importantes. Com a força dos nossos adeptos que vão estar presentes vamos sair com um resultado positivo. Onde o Leixões vai, os adeptos vão sempre e isso para nós é muito importante. Creio que vamos sair com um resultado positivo", previu o brasileiro, este domingo, em declarações divulgadas em vídeo publicado na página oficial de facebook da SAD do Leixões.Já a 'luta' dos três guarda-redes pela eleição como dono da baliza dos matosinhenses é, na ótica do guardião de 26 anos, saudável, ele que concorre com Luís Ribeiro e Fábio Matos pelo posto. "Está a ser uma época muito boa para mim. Estou a crescer a cada jogo. Nos guarda-redes há uma concorrência muito sadia. O Luís e o Fábio têm uma qualidade imensa. Ser guarda-redes é uma posição diferente das outras. Nós somos especiais. Se fazemos uma grande defesa, somos os melhores, se falhamos, somos os piores", finalizou.