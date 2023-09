Treinador de guarda-redes do Leixões suspenso e multado por "gesto obsceno de forma fálica"

Celso Simão foi suspenso por 15 dias e multado em 1.785 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF, na sequência do episódio que protagonizou no final da vitória do Leixões, na última sexta-feira, frente ao Paços de Ferreira no Estádio Capital do Móvel.De acordo com o mapa de castigos, que cita excertos dos relatórios do árbitro do jogo e das forças policiais, o treinador de guarda-redes do Leixões, após o apito final, "virou-se para os adeptos do P. Ferreira, tendo efetuado de forma provocatória um gesto obsceno de forma fálica". Celso Simão foi, em sequência, identificado pelas autoridades.