Tribunal Central Administrativo revoga decisão do TAD de manter Leixões na 2.ª Liga

O Tribunal Central Administrativo revogou a decisão do TAD de inscrever o Leixões na presente edição da 2.ª Liga, por entender que há matéria para este tribunal voltar a analisar os factos que vão de encontro aos interesses do Varzim, que no final da época passada recorreu à justiça para denunciar que o clube de Matosinhos não cumpria os pressupostos necessários para poder continuar nas competições profissionais, mostrando a intenção de ocupar o seu lugar.A decisão do Tribunal Central Administrativo, a que Record teve acesso, revoga o despacho do TAD, que havia rejeitado o recurso do Varzim, e manda este tribunal analisar novamente o processo.Relembre-se que a nova estrutura diretiva do Varzim desde que entrou em funções que assumiu este dossiê para provar a existência de indícios de falsificação de documentos sobre o pagamento de salários a jogadores do Leixões, mas que, alegadamente, nunca aconteceram.O processo no TAD parou e foi arquivado depois de o representante jurídico do Varzim, Mário Paiva, pedir para se juntar aos autos os extratos bancários das transferências dos salários aos atletas em causa, por considerar ser uma peça fundamental para fazer prova da veracidade dos factos e ao qual o Tribunal Administrativo vem agora solicitar junto do TAD.