Trio do Leixões chamado às seleções

O Leixões anunciou esta segunda-feira que Harramiz, Júnior Sena e Gonçalo Franco foram chamados às respetivas seleções para os próximos compromissos internacionais. Dessa forma, o trio vai estar ausente dos trabalhos do conjunto matosinhense nos próximos dias.





Júnior Sena foi convocado pelo selecionador de Cabo Verde para os embates com Camarões (13 de novembro) e Moçambique (18 de novembro). Harramiz, por seu lado, vai estar presente nos jogos de São Tomé e Princípe com o Sudão e com o Gana. Por fim, Gonçalo Franco, que faz parte do plantel sub-23 mas treina com frequência com a equipa principal, faz parte da lista que convocados da seleção sub-20, que irá defrontar as seleções de Inglaterra (14 de novembro) e Alemanha (18 de novembro).No plano desportivo, o Leixões só volta a jogar no dia 22 de novembro, para a Taça de Portugal, frente ao Santa Clara.