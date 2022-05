V. Guimarães e Casa Pia atentos a Léo Bolgado

A boa temporada de Léo Bolgado ao serviço do Leixões fez disparar as atenções do mercado português e do estrangeiro no defesa-central brasileiro. Ao que Record apurou, há dois clubes nacionais que têm Bolgado referenciado, sendo eles o V. Guimarães e o Casa Pia.No entanto, há também clubes de fora a seguir o jogador, concretamente emblemas turcos.Bolgado, de 23 anos, já representou três clubes em Portugal: a Académica, o Alverca e o Leixões, sempre por empréstimo do Coimbra-MG, do Brasil.