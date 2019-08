Vítor Bruno e a chegada ao Leixões: «Há um espírito muito positivo no balneário»

Vítor Bruno apenas foi oficializado como reforço do Leixões na segunda-feira, mas já faz um balanço muito positivo à mudança para o Estádio do Mar. O lateral-esquerdo assumiu estar muito feliz com o ambiente que encontrou no grupo de trabalho e, apesar de não querer fazer promessas antecipadas, deixou a garantia de que estão reunidas todas as condições para atacar a meta principal para esta época: a subida.





"Nota-se que há um espírito muito positivo no balneário, é um grupo muito unido. Eu estou aqui e sou mais um para ajudar. É um clube com muita tradição, com uns adeptos fantásticos e eu sou mais um para ajudar. Não vale estar aqui com promessas e dizer que vamos subir ou não porque seria irreal no sentido em que não é concretizável agora. O que é concretizável é o que controlamos e o que controlamos agora é o trabalho diário, aquilo que senti hoje. Há uma intensidade muito alta e vamos estar focados no objetivo máximo, que é a subida. Pelo passado do clube, pela massa que o clube tem e pelo plantel acho que temos condições para tal", asseverou.