Vítor Bruno na rota do Leixões

Vítor Bruno pode vir a ser reforço do Leixões. O lateral está de saída do Feirense e o Mar pode ser o próximo destino.O processo negocial está avançado e a mudança para Matosinhos é uma forte possibilidade, segundo apurou o nosso jornal.Uma hipótese que ganhou ainda mais força com a recente saída de Matheus Leal do Leixões, que deixou Derick como a única opção para o lado esquerdo da defesa.Com experiência ao nível da 1.ª Liga, Vítor Bruno é um nome que agrada aos responsáveis leixonenses. A oficialização do negócio poderá acontecer em breve.