Vítor Bruno vai ser reforço do Leixões para a próxima temporada. Tal como o nosso jornal adiantou no passado sábado, as negociações entre as partes estavam bastante adiantadas , tendo conhecido, esta segunda-feira, desenvolvimentos que levaram à conclusão do dossiê.Depois de semanas de impasse, o lateral-esquerdo desvinculou-se do Feirense e prepara-se agora para rumar ao Mar, onde terá à espera um contrato de uma época.Trata-se de um jogador com experiência de 1.ª Liga que chega a Matosinhos para dar competitividade a uma posição que tem apenas Derick como opção, depois da saída de Matheus Leal.A oficialização do negócio acontecerá em breve.