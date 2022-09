Vítor Martins: «A equipa tem potencial para fazer sempre mais e melhor»

Ainda invicto na Liga Sabseg, o Leixões visita este sábado o Benfica B, num jogo que o técnico Vítor Martins considera de alta dificuldade, salientando a qualidade individual dos jovens encarnados."Vai ser um jogo competitivo, de grau de dificuldade elevado, frente a uma equipa jovem. Apesar da juventude, têm jogadores cheios de talento, que a curto e médio prazo estarão na 1.ª Liga e em grandes plantéis, e têm também capacidade de desbloquear um jogo num lance individual", referiu, garantindo que a equipa está preparada para o que aí vem: "Nós vamos estar precavidos para tudo isso. O adversário tem três empates e uma derrota, mas sempre com jogos muito competitivos, em que estiveram a lutar por algo mais. Não podemos relaxar e estamos preparados para um jogo dificil, onde vamos voltar a tentar conquistar os três pontos."Apesar do bom arranque de época, Vítor Martins realça que a equipa ainda tem capacidade para atingir um nível mais elevado. "A equipa tem potencial para fazer sempre mais e melhor. Teremos sempre magem de progressão. Sentimos que estamos a representar bem a cidade e o clube. O nosso caminho é continuar a trabalhar, apresentar variabilidade de jogo e lutar sempre pelos três pontos. Tenho uma equipa muito forte, com jogadores que querem muito entrar no onze e mostrarem-se. Temos muita qualidade no plantel para fazer cada vez mais e melhor", sublinhou.O treinador abordou também a saída de Ricardo Teixeira, central que saiu, curiosamente, para o próximo adversário da turma de Matosinhos: "Desejo-lhe a melhor sorte do mundo. É um leixonense, que nas folgas ia ver os jogos da formação e das modalidades, e que tem o clube entranhado nele. Mas estávamos preparados para isso e por isso é que ainda temos quatro centrais no plantel. Esta saída mostra que as equipas estão a olhar para nós, para o que fazemos e mostra que estamos a valorizar ativos."O Leixões defronta o Benfica B este sábado, pelas 11 horas.