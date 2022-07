Vítor Martins: «A equipa tem-se entregado às ideias de uma forma fantástica»

Terminada a terceira semana de pré-época do Leixões, encerrada com uma vitória no Estádio do Bessa frente ao Boavista, por 1-0, o técnico Vítor Martins fez mais um ponto de situação da preparação para a nova época."As perspetivas são muito boas. A equipa tem-se entregado à forma de jogar e à proposta de jogo de uma forma fantástica, sempre muito recetivos às ideias e às adaptações. Tem sido prazeroso estar à frente desta equipa", começou por dizer, em declarações aos meios do clube, antes de alertar: "Sabemos que de nada conta aquilo que estamos a fazer se isto não for contínuo. Haverá sempre espaço para melhorar e novas condicionantes às quais nos teremos de adaptar. Neste momento, o ponto de situação é positivo, estou entusiasmado e otimista. Mas há que continuar a trabalhar, não dá para parar à sombra de nada."Com a competição oficial a aproximar-se, o treinador reconhece o arranque de uma nova fase da preparação: "Entramos agora numa segunda fase da pré-temporada, onde não é tão importante a carga física, mas sim consolidar os aspetos necessários para o rendimento nos primeiros jogos. Ainda temos mais três jogos de preparação pela frente, incluindo o regresso ao Estádio do Mar, no jogo de apresentação, e mal podemos esperar por voltar a sentir o apoio dos adeptos."