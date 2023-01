Vítor Martins: «A nossa melhor versão é muito difícil de contrariar»

Na antevisão à partida desta quinta-feira, frente ao Moreirense, Vítor Martins, técnico do Leixões, reconheceu a tarefa difícil que a sua equipa terá pela frente, mas garantiu que o plantel está pronto para dar uma resposta à altura."Vamos procurar dar já a melhor resposta possível, que é fazer tudo para ganhar e sinto a equipa com muita vontade de inverter o mau jogo que fizemos no Jamor, contra o B SAD. Sabemos que do outro lado vai estar um adversário muito difícil, que lidera com algum conforto a 2.ª Liga, por isso teremos de estar no nosso melhor para sermos competitivos, disputar o resultado e tentar chegar à vitória", começou por dizer o treinador, lembrando que o Leixões já mostrou, esta época, ser capaz de competir com os melhores."A nossa melhor versão é muito dificil de contrariar, independentemente do adversário. Já o demonstrámos contra equipas da 1.ª Liga e quando estamos no nosso melhor somos uma equipa muito dificil de bater. Vamos à procura dessa nossa versão para sermos competitivos contra o Moreirense. Do outro lado está um grande adversário, a fazer um excelente campeonato, mas isso só nos motiva ainda mais a sermos melhores", sublinhou Vítor Martins, antes de destacar o fator casa: "Contamos muito com o apoio do público, é sempre um prazer jogar no nosso estádio, diante dos nossos adeptos, e sabemos as dificuldades que os adversários sentem quando aqui vêm. Contamos com todos para fazer um bom jogo e conseguir a vitória que tanto desejamos."O Leixões recebe o Moreirense esta quinta-feira, pelas 18 horas