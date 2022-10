Vítor Martins antevê Ac. Viseu: «Será um jogo de pormenores»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ultrapassada mais uma eliminatória na Taça de Portugal, o Leixões regressa à 2ª Liga com uma visita ao Ac. Viseu, adversário que vem de quatro vitória consecutivas e mereceu bastantes elogios do técnico Vítor Martins.

"Vamos jogar contra um adversário que tem dos melhores plantéis da 2ª Liga. É conhecido o investimento e o trabalho que tem sido feito para que a equipa do Ac. Viseu consiga subir na tabela classificativa e lutar pela subida ao primeiro escalão do futebol português. Após a entrada do mister Jorge Costa, sobretudo, tem mostrado esses argumentos", afirmou o treinador, dando o favoritismo aos viriatos, sem atirar a toalha ao chão.

"Vem de quatro vitórias e bons jogos, estão em crescendo, mas nós vamos tentar contrariar esse favoritismo. Vamos com os nossos argumentos lutar pelos três pontos, como sempre, querendo fazer bons jogos e valorizar-nos enquanto equipa e de forma individual. Queremos ser competitivos em Viseu e lutar pela vitória. Será certamente um bom jogo entre duas equipas a querer ganhar", sublinhou.

Por fim, Vítor Martins garantiu estar à espera de um bom jogo de futebol: "Acho que o espetáculo está garantido. São duas boas equipas e dois plantéis ricos do ponto de vista técnico, com todos os ingredientes para um grande jogo, em que os detalhes vão ser decisivos. Será um jogo de pormenores e esperamos que caia para o nosso lado. Ninguém nos vai dar nada, portanto temos de lutar muito e implementar a estratégia, numa semana mais curta, algo que não serve de desculpa e apenas nos obriga a estar mais concentrados e focados."

O Leixões visita o Ac. Viseu esta quarta-feira, pelas 15h30.