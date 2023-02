Vítor Martins antevê Benfica B: «Vem de um ciclo menos positivo e tudo fará para o inverter contra nós»

Depois de na jornada anterior ter finalmente quebrado a malapata e vencido pela primeira vez o Nacional, na Madeira, o Leixões recebe este sábado o Benfica B, com o desejo de continuar a integrar a metade superior da tabela classificativa."A boa vitória conquistada na Madeira já faz parte do passado. Não vivemos do que fizemos, mas sim do que vamos fazer. Queremos continuar na parte superior da tabela classificativa, apresentar bom futebol e ser muito competitivos. Vamos em busca de mais", referiu o técnico Vítor Martins, tecendo elogios ao Benfica B, apesar do momento que atravessa: "O Benfica B é uma equipa com muito talento, bons argumentos e ótimos processos. Vem de um ciclo menos positivo e tudo fará para o inverter contra nós. Estamos em alerta."O treinador do Leixões deixou também umas palavras para o árbitro nomeado para esta partida: "A nomeação do Tiago Martins é fantástica. Ter um árbitro reconhecido e internacional fará com que três boas equipas se encontrem no Estádio do Mar e reduz, em muito, o ruído em torno das arbitragens."O Leixões recebe o Benfica B este sábado, pelas 14 horas.