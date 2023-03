Vítor Martins antevê FC Porto B: «Uma deslocação difícil que merece todos os alertas da nossa parte»

Sem conhecer o sabor da vitória há três jogos, o Leixões pretende reencontrar-se com os triunfos na difícil visita ao terreno do FC Porto B. No lançamento da partida, o treinador Vítor Martins sublinhou precisamente a exigência do duelo."Vamos ter uma deslocação difícil, que merece todos os alertas da nossa parte. O FC Porto B é uma equipa recheada de talento individual, como é característica das equipas B do nosso campeonato", começou por dizer, mostrando-se, ainda assim, confiante numa boa exibição: "Estamos muito focados em nós, no que somos e naquilo que podemos vir a fazer. Trabalhamos forte durante a semana com o objetivo de estarmos prontos para lutar pelos três pontos. É só isso que nos importa. Competir e lutar para trazer mais uma vitória para Matosinhos."O Leixões visita o FC Porto B este domingo, pelas 15h30.