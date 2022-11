Vítor Martins antevê jogo com Farense: «Foi uma das duas equipas que nos derrotou esta época»

O técnico Vítor Martins fez, esta terça-feira, a antevisão ao duelo do Leixões com o Farense, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, esperando dificuldades frente a um adversário que já venceu no Estádio do Mar esta época."O objetivo é passar e ir o mais longe possível na Taça. O Leixões já conseguiu estar no Jamor e tudo faremos para lá voltar. Temos um adversário difícil pela frente. O Farense foi uma das duas equipas que nos conseguiu vencer esta época. Apesar de ter sido um jogo equilibrado, temos o sentimento de querer retificar isso e ganhar", disse Vítor Martins, antes de continuar: "Temos de ser bem melhores para derrotar esta equipa. Temos as nossas hipoteses. Queremos continuar na senda de boas exibições e resultados, controlar o jogo e nos detalhes ser mais competentes. Vivemos de bons resultados e vitórias e queremos continuar assim."O Leixões recebe o Farense esta quarta-feira, pelas 15 horas.