Vítor Martins antevê Mafra: «Será um jogo pautado pelo equilíbrio e definido nos pormenores»

Depois do desaire na visita ao Torreense, o Leixões vai tentar regressar aos bons resultados na receção ao Mafra. Na antevisão à partida, o técnico Vítor Martins deixou votos de que as três equipas em campo estejam ao seu melhor nível."Perspetivamos um jogo típico de 2.ª Liga, pautado pelo equilíbrio e definido nos pormenores. Esperamos que as três equipas cumpram as boas expectativas evidenciadas ao longo da temporada e, se assim for, será certamente um ótimo jogo", disse o treinador, aos meios do clube, que não perdeu a oportunidade de apelar à presença dos adeptos no encontro deste domingo."Pedimos apoio aos nossos adeptos, que nos ajudem a conseguir mais uma vitória e se realizem com o que iremos fazer. É, infelizmente, o último jogo num horário possível de trazer muitos adeptos ao Estádio do Mar. Por isso, que seja um Mar de adeptos antes do jogo e um Mar de orgulho no final do encontro", finalizou.O Leixões recebe o Mafra este domingo, pelas 11 horas, em jogo da 30.ª jornada da Liga Sabseg.