Vítor Martins antevê Sp. Covilhã: «Qualquer facilitismo poderá ser fatal»

Depois de ter conseguido o regresso aos triunfos na última jornada, diante do Tondela, o Leixões recebe este sábado o Sp. Covilhã, último classificado da Liga Sabseg. Apesar da situação periclitante do adversário, o técnico Vítor Martins relembrou os bons resultados que os serranos têm alcançado na segunda metade do campeonato."Será um erro pensarmos que o jogo será mais acessível por ser contra o último classificado. O Sp. Covilhã tem feito um número de pontos muito interessante nesta segunda volta, reforçou-se muito bem e tem sido competitivo em todos os jogos. Vai exigir o nosso melhor e teremos de estar prevenidos. Qualquer facilitismo poderá ser fatal", afirmou o treinador, aos meios do clube.Nesse sentido, Vítor Martins espera um duelo entre duas equipas ambiciosas. "Perspetiva-se um jogo entre duas equipas que querem mais do campeonato, quer querem subirem na classificação e fazer o máximo de pontos possível nos jogos que faltam. Procuraremos ser muito combativos na luta por mais três pontos. Contamos com todos os nossos adeptos para superar mais uma dura e exigente batalha", concluiu.O duelo entre Leixões e Sp. Covilhã, da 28.ª jornada da Liga Sabseg, realiza-se este sábado, pelas 15h30, no Estádio do Mar.