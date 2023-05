Vítor Martins antevê Vilafranquense: «Última oportunidade de conquistar uma vitória em casa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A depender apenas de si para fechar já esta jornada as contas da permanência na Liga Sabseg, o Leixões precisa de vencer, esta sexta-feira, o Vilafranquense para conseguir esse objetivo. Nesse sentido, a missão para o técnico Vítor Martins não podia ser mais clara."Na nossa cabeça está a procura por uma vitória que, por um detalhe ou outro, tem fugido nos últimos jogos. Entraremos em campo com os três pontos como objetivo. É só isso que nos importa. Ainda mais, sabendo que será a última oportunidade de conquistar uma vitória em casa, perante os nossos adeptos. Todos seremos decisivos nesta luta, que é defender o Leixões", disse o treinador, no lançamento da partidaO Leixões recebe o Vilafranquense esta sexta-feira, pelas 18 horas, em jogo da 33.ª jornada da Liga Sabseg.