Vítor Martins deixa "alerta" após castigo a Stefanovic: «Adversários fazem o mesmo e nada é escrito»

O Leixões ficou a saber, a meio desta semana, que não poderia contar para o jogo com o Feirense com Igor Stefanovic, guarda-redes que foi castigado com um jogo de suspensão após se dirigir com palavras insultuosas aos adeptos do Trofense. Esta situação acabou por ser abordada pelo treinador Vítor Martins na antevisão do jogo deste sábado."Este castigo do Igor [Stefanovic], que respondeu a provocações na bancada, é algo que nos deixa alerta. Percebemos que temos de estar muito concentrados e focados porque nos tiraram um jogador que reagiu a provocações, algo que acontece em todos os campos, inclusive no Estádio do Mar com outras equipas técnicas e com outros jogadores. Há adversários a fazer exatamente a mesma coisa e nada é escrito. São coisas normais, isto apesar de o Igor não ter estado bem. No entanto, mais uma vez, o Leixões volta a ser pioneiro e fica privado de um jogador", referiu o técnico.Em relação ao jogo, o treinador dos matosinhenses deu voz à ambição do plantel: "Queremos continuar a nossa caminhada na 2ª Liga e aumentar o número de pontos conquistados, a única coisa que nos passa pela cabeça é trabalhar para conseguirmos mais uma vitória. O Feirense é uma equipa que conhecemos bem e temos de estar alertas e no máximo das nossas capacidades. É importante termos personalidade, caráter e assumirmos o jogo para conseguirmos os três pontos. Queremos subir na tabela, olhamos sempre para cima".O início do encontro, que se disputa no Estádio do Mar, está agendado para as 11 horas deste sábado.