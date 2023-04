Vítor Martins e a visita a Tondela: «Seremos uma equipa agitada na luta pelos três pontos»

Sem vencer há cinco jornadas e com duas derrotas nas últimas duas partidas, o Leixões espera colocar um travão ao momento menos positiva na visita ao Tondela, este sábado. No lançamento da partida, o técnico Vítor Martins garantiu que os três pontos são o único objetivo na mente da formação de Matosinhos."Seremos uma equipa agitada na luta pelos três pontos, mas tranquila porque reconhecemos o valor que temos, apesar dos últimos resultados", começou por dizer, aos meios do clube. "Perspetivamos um jogo aberto, entre equipas que, além de jogarem bem, proporcionam bons espetáculos. Leixões e Tondela, apesar de diferentes bases e constituintes, procuram sempre a vitória. Vamos jogar por esses três pontos e subir na classificação", acrescentou, antes frisar: "Temos muito orgulho em vestir a camisola do Leixões e honrar os seus valores."O Leixões defronta o Tondela este sábado, pelas 14 horas.