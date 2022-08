Vítor Martins e a visita ao Feirense: «É uma deslocação de dificuldade máxima»

Com quatro pontos em seis possíveis e ainda sem qualquer golo sofrido, o Leixões está a fazer um bom arranque e o técnico Vítor Martins pretende dar continuidade ao momento positivo no jogo de domingo, em Santa Maria da Feira, frente ao Feirense.





"As expectativas são as melhores. Queremos dar continuidade ao que temos vindo a fazer. Vimos de dois bons jogos, queremos continuar essa sequência e ganhar pela primeira vez fora de casa", afirmou, reconhecendo as dificuldades que esperam a sua equipa: "Sabemos que do outro lado estará um adversário difícil, que aproveita bem o fator casa e que nos vai obrigar a estar muito focados, a ser corajosos e a ter ambição para conseguir um resultado positivo. Feirense é sempre um candidato natural à subida, portanto é uma deslocação de alto risco e dificuldade máxima, mas estamos preparados para ir lá lutar pelos três pontos."Como sempre, o técnico Vítor Martins aproveitou a antevisão para deixar uma mensagem aos adeptos. "Sentimos que temos conseguido entusiasmar a massa associativa e queremos continuar a orgulhá-los e a representar bem esta camisola", referiu, abordando as alterações forçadas ao onze devido a castigos: "Não há problema nisso, é uma forma de mostrar que temos um grupo unido, com muitas opções que têm trabalhado sempre de forma séria à procura de oportunidade."O Leixões visita o Feirense este domingo, pelas 11 horas.