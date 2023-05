Vítor Martins e a visita ao Moreirense: «Temos de competir nos limites para conquistar os três pontos»

A precisar de ganhar para garantir já nesta jornada a permanência, o Leixões visita, este domingo, o campeão Moreirense. Apesar das dificuldades perspetivadas, o técnico Vítor Martins mantém a ambição em níveis elevados."Sabemos que é uma deslocação difícil, num dia especial para Moreira de Cónegos. Temos de competir nos limites e tentar, como sempre, conquistar os três pontos", disse o técnico, deixando depois um pedido: "Vimos de três jogos com algumas privações, em que jogamos mais de 110 minutos em inferioridade numérica. O que pedimos para os últimos encontros é um cuidado excecional, um maior rigor de todos os agentes envolvidos nos encontros do Leixões, com a certeza que, com a serenidade necessária, possamos expor a nossa qualidade a cada encontro."O duelo entre Leixões e Moreirense tem início marcado para as 15h30, deste domingo.