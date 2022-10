Vítor Martins e o 'dérbi' com o FC Porto B: «Queremos que a cidade de Matosinhos fique contente no final»

Depois da contundente vitória na Taça de Portugal, o Leixões pretende continuar no rumo das vitórias neste regresso à Liga Sabseg. Na antevisão ao duelo com o FC Porto B, deste sábado, Vítor Martins realçou o desejo de ver o Estádio do Mar cheio para o que considera ser um dérbi."É um jogo que toda a gente quer jogar. Independentemente da modalidade ou dos escalões, é sempre um dérbi entre o FC Porto e o Leixões, portanto as expectativas da nossa parte é encher o estádio, contar com o apoio dos nossos adeptos, ainda para mais no regresso ao Estádio do Mar, porque precisamos deles para conseguir mais uma vitória", referiu, tecendo elogios a uma equipa B pouco habitual."É uma equipa B fora da norma, mais apontada para o rendimento, com uma média de idades mais elevada, cuja forma de jogar pensa muito no resultado e esperamos um adversário preparado para ganhar. Estão reunidos todos os ingredientes para ser um bom jogo, com excelentes intervenientes, num excelente estádio e queremos que, no final, a cidade de Matosinhos fique contente", frisou o treinador.Vitor Martins abordou também a oportunidade oferecida pela recente paragem para as seleções: "Aproveitamos para colocar o grupo mais homogéneo, dando mais competição a quem tinha menos e fazendo recuperação de quem tinha mais minutos. Tivemos vários jogos-treino, a equipa ganhou opções mais válidas e trabalhamos sempre de uma forma muito sério. Estão todos prontos."O Leixões recebe o FC Porto B este sábado, pelas 11 horas.