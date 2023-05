Vítor Martins e o duelo com a UD Oliveirense: «Vencer seria o coroar de uma temporada árdua e desgastante»

Com a permanência assegurada na jornada passada, o Leixões visita a UD Oliveirense, este domingo, com a missão de encerrar a temporada da melhor forma possível, conquistando mais três pontos. No lançamento da partida, o técnico Vítor Martins deu voz à ambição do grupo de trabalho."Queremos terminar a época com uma vitória. Seria o coroar de uma temporada árdua e desgastante, em que estes atletas tudo deram para orgulhar o universo leixonense. Vamos a Oliveira de Azeméis com a conquista dos 3 pontos no horizonte. Não poderia ser de outra forma", disse o treinador, em declarações aos meios do clube.O duelo entre Leixões e UD Oliveirense está marcada para este domingo, pelas 11 horas.