Vítor Martins e o duelo com o Farense: «Jogo começou a ser jogado muito cedo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter sofrido a primeira derrota na competição, o Leixões pretende reagir na receção ao Farense, este domingo, voltando às vitórias, tal como garantiu o técnico Vítor Martins na antevisão ao encontro."Queremos muito reagir ao mau resultado, voltar às vitórias e somar pontos na tabela classificativa. Houve coisas boas na exibição passada, mas o que fica é o resultado. Há que ver o que correu menos bem e retificar", começou por dizer o treinador, falando numa semana positiva: "Foi uma semana boa, em que toda a gente se dedicou muito ao trabalho, a perceber a estratégia de jogo e vamos a teste para colocar tudo isso em prol da equipa e ganhar."Vítor Martins deixou ainda uma farpas ao adversário. "O jogo começou a ser jogado muito cedo, com comunicados do Farense sobre a arbitragem, mas sabemos que vai ser um jogo muito bem jogado pelas três equipas. A palavra dominante vai ser o equílibrio. O Farense é uma grande equipa, com boas individualidades, nós valemos mais pelo sentido coletivo", afirmou, continuando: "O pontapé de saída já foi dado, mas é algo que não nos abalará a nós, nem à equipa de arbitragem. Estamos muito preparados e confiantes de que será um bom jogo. Vamos continuar a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para retribuir o apoio dos nossos adeptos."O Leixões recebe o Farense este domingo, pelas 14 horas.