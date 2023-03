Vítor Martins e o duelo com o Farense: «Vai exigir o nosso melhor»

Pela terceira vez esta temporada, o Leixões defronta este domingo o Farense, depois de os duelos anteriores terem ditado uma vitória para cada lado. Na antevisão à visita aos algarvios, o técnico Vítor Martins reconheceu as dificuldades que a turma de Matosinhos vai enfrentar."A deslocação a Faro é historicamente difícil, não só para o Leixões mas para todas as equipas que lá jogam. No entanto, este grupo de trabalho já provou, mais do que uma vez, que se enaltece na dificuldade. As probabilidades estão contra mas, como sempre, vamos lutar e dar o máximo pelo Leixões", afirmou o treinador, aos meios do clube, dando depois a receita para o sucesso."Teremos de ser uma equipa convicta que poderá ser feliz e trabalhar nesse sentido. Nos confrontos com o Farense, esta época, percebemos o seu poderio. Já os vencemos e também saímos derrotados. Será um jogo que exigirá o nosso melhor. Estamos prontos para lutar", frisou.O Leixões visita o Farense este domingo, pelas 11 horas, em duelo da 23.ª jornada da Liga Sabseg