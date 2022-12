Vítor Martins e o jogo com Arouca: «É uma excelente oportunidade para o Leixões»

Com a consciência de que um triunfo em Arouca, este domingo, garante o apuramento do Leixões para a próxima fase da Allianz Cup, o técnico Vítor Martins garante uma equipa a lutar para que isso aconteça, embora espere dificuldades frente a um adversário já sem margem de erro."Temos a certeza que vamos competir por este apuramento e que vamos fazer tudo para que isso aconteça, sabendo que do outro lado está uma equipa do Arouca a fazer um campeonato tranquilo na 1.ª Liga, numa boa série de bons resultados e que sabe que não tem margem de erro e que não pode falhar neste jogo. O falhanço do Arouca dar-nos-ia o apuramento e nós vamos procurar isso, que o Arouca falhe, com os nossos argumentos e dedicação", disse o treinador, aos meios do clube, antes de terminar: "Do outro lado está um adversário difícil com os mesmos objetivos e que vai muito querer ganhar o jogo. Temos 6 pontos e sabemos que estamos com todas as possibilidades para nos apurarmos e vamos lutar até final para o conseguir, com dedicação, rigor e trabalho. É uma excelente oportunidade para nós e para o Leixões."O Leixões defronta o Arouca este domingo, pelas 17 horas.