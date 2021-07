Vítor Martins é o novo treinador dos sub-23 do Leixões

O Leixões anunciou, esta quinta-feira, que Vítor Martins vai orientar a equipa sub-23 na temporada 2021/22. O técnico, de 35 anos, prepara-se assim para viver a primeira experiência como treinador principal.





Depois de vários anos como scout no FC Porto, Vítor Martins rumou a Chaves em 2017/18 para ser treinador-adjunto, função que desempenhou na época seguinte no V. Guimarães. Nas duas últimas temporadas, o técnico esteve como adjunto no FC Porto B.Vítor Martins chega agora a uma equipa que, em 2020/21, esteve na luta pela conquista da Liga Revelação até à última jornada, acabando por perder com o Estoril.