Vítor Martins: «Estamos muito entusiasmados com o nosso pontapé de saída»

Depois do 8º lugar na última edição da Liga Sabseg, o Leixões inicia a temporada 2022/23 com uma deslocação ao terreno do Penafiel. Na antevisão da partida, o técnico Vítor Martins assumiu que a equipa encara o encontro com boas perspetivas."Estamos muito entusiasmados com o nosso pontapé de sáida, a equipa tem estado a trabalhar muito bem. Vamos encontrar um adversário muito forte e que em casa é muito difícil, ir ao 25 de Abril é sempre complicado. O Penafiel teve algumas entradas, mas manteram muitos jogadores e a equipa técnica. A partir do momento em que percebemos que o Penfiel era o nosso adversário na 1ª jornada, começamos a trabalhar de forma a chegarmos lá o mais competitivos possível. Acreditamos que há sempre hipóteses para ganhar", referiu o técnico, que pediu ainda o apoio dos adeptos.O início do jogo está agendado para as 18 horas desta segunda-feira.