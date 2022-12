Vítor Martins: «Estamos preparados para recomeçar a 2.ª Liga da melhor forma»

Depois de uma boa campanha na Allianz Cup, Vítor Martins, técnico do Leixões, mostrou-se confiante para o regresso da equipa à Liga Sabseg, esperando um encontro interessante na visita ao B SAD."É um adversário difícil, com excelentes executantes, que nos vai dificultar muito o que é o nosso jogo, mas que vamos enfrentar com muita ambição, porque sentimos que estamos preparados para recomeçar a 2.ª Liga da melhor forma possível. Adivinha-se um bom jogo, aberto, com muitas oportunidades, sendo que queremos sair do Jamor com os três pontos e dar mais um passo em frente na nossa caminhada", afirmou o técnico, que com a derrota frente ao Feirense, que ditou o afastamento da Taça da Liga, interrompeu uma série de 13 jogos sem perder.Apesar desse desaire, as expectativas são positivas para o futuro: "Sentimos que estamos novamente na melhor forma para encarar o que falta da 2.ª Liga e da Taça de Portugal da melhor forma possível, com muita vontade, querer e ilusão. Terminar o ano com uma vitória seria fantástico, tal como seria começar 2023 com um triunfo, por isso vamos tentar fechar o ano da melhor forma."O Leixões visita o B SAD esta quinta-feira, pelas 17 horas.