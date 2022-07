Vítor Martins: «Há muito para melhorar, mas estamos confiantes»

Num dia marcado pelo jogo de preparação com o Gil Vicente, que terminou com uma derrota do Leixões por 3-2, Vítor Martins aproveitou para fazer um curto balanço das primeiras duas semanas de preparação a temporada 2022/23."O grupo tem trabalhado muito e bem, com uma dedicação enorme. Está a interiorizar cada vez mais a ideia de jogo, em termos coletivos e de acordo com as características individuais dos jogadores, e o feeling é muito positivo", começou por dizer o técnico, aos meios do clube, admitindo que ainda há muito para fazer: "Há um longo caminho a percorrer, muito para melhorar e crescer. No entanto, estamos confiantes. Todos os atletas estão a agarrar-se às oportunidades de forma fantástica e são opções muito válidas. A qualidade existe."O plantel vai gozar uma folga este domingo antes de regressar aos treinos na segunda-feira.