Vítor Martins: «Nacional é o adversário mais difícil que vamos encontrar»

Ainda sem conhecer o sabor da derrota na presente edição da Liga Sabseg, o Leixões tem pela frente um adversário historicamente difícil, que não consegue vencer há 28 anos, este domingo, no Estádio do Mar. Na antevisão, o técnico Vítor Martins pretende dar continuidade ao arranque positivo, apesar de estar consciente das dificuldades."A equipa está preparada para dar sequência ao bom início de campeonato. Sabemos que desde 1994 que não conseguimos derrotar o Nacional e não tenho problemas em afirmar que o Nacional é o adversário mais difícil que vamos encontrar neste início de campeonato, vai dar-nos muito trabalho. Temos o maior respeito pelo que é a equipa do Nacional", disse o treinador, sublinhando a ambição: "Estamos aptos para fazer um bom jogo e tentar ganhar. Vamos fazer das tripas corações para chegar à vitória."Vítor Martins aproveitou também para enaltecer o apoio dos adeptos neste início de época. "O entusiasmo que vamos sentindo dos adeptos, de sentirem que esta equipa preenche os ideiais do Leixões, é algo que nos motiva muito e a que queremos dar continuidade. Temos sido uma equipa trabalhadora, que reage a toda e qualquer casualidade que aconteça na partida e de entrega total ao símbolo que representamos. Esse entusiasmo dos adeptos tem sido a nossa maior vitória", frisou.O Leixões recebe o Nacional este domingo, pelas 11 horas.