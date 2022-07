Vítor Martins: «Não faltam vizinhos que tentam criar ruído para nos dividir»

Nas primeiras palavras como treinador da equipa principal do Leixões, Vítor Martins não perdeu a oportunidade de deixar uma bicada ao rival Varzim, que protesta a inscrição do clube de Matosinhos nas competições profissionais."Não faltam vizinhos que tentam criar ruído para nos dividir. Nós, Leixões, temos de estar unidos e defender o que é nosso, trabalhando nos limites para ganhar dentro de campo e dar alegrias aos nossos sócios, adeptos e simpatizantes. Sempre dentro de campo, nunca na secretaria", começou por dizer o técnico, ao meios do clube, antes de continuar: "O caminho é longo, mas trabalharemos sempre nos limites para honrar o Leixões e as suas gentes".Garantindo estar preparado para o desafio, o treinador de 36 anos quer manter um fio condutor com o trabalho já desenvolvido. "Vamos dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, colocando sempre enorme paixão no que fazemos. Iremos dar a vida ao Leixões e pelo Leixões. Sinto-me preparadíssimo para este desafio, a todos os níveis. O projeto passa por dar continuidade ao trabalho que tem sido feito, baseado na aposta em jovens valores", sublinhou.Vítor Martins deixou ainda uma palavra aos adeptos: "Queremos muito inspirar as pessoas de Matosinhos, e não só, a acompanharem o Leixões. Tudo faremos para cativar e conquistar os adeptos, de modo a que se sintam orgulhosos de nós. Em cada treino, jogo ou ação que tenhamos com este símbolo, teremos de honrar o Leixões e a cidade de Matosinhos."