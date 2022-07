Vítor Martins pretende um "Leixões competitivo em qualquer estádio"

Desafiado a reagir ao sorteio do calendário da 2ª Liga, que decorreu esta terça-feira, Vítor Martins, novo treinador do Leixões, desvalorizou o emparelhamento dos jogos e realçou o desejo da equipa em chegar bem preparada ao arranque da competição."Falar do sorteio, do emparelhamento dos jogos é indiferente, pois vamos ter que jogar contra todos. Temos que defrontar todos os adversários e tentar encontrar todos eles num bom momento, sabendo que é difícil, porque é uma Liga bastante competitiva. Queremos chegar bem preparados", começou por dizer o técnico, de 36 anos, traçando o objetivo desta pré-epoca: "Estamos a preparar-nos e a construir as coisas para que em qualquer estádio termos uma equipa competitiva. É esse o nosso grande objetivo e é para isso que nos estamos a preparar e fazer uma pré-época como foi organizada."Aos meios do clube, Vítor Martins realçou ainda a importância do fator casa: "Temos de aproveitar os nossos adeptos. Sabemos que a nível nacional representamos um clube histórico e que temos uns adeptos muito entusiastas, que apoiam a equipa. Quem ama o Leixões. apoia a nossa equipa, vai estar connosco, portanto contamos muito com isso. Independentemente de onde estivermos a jogar, seja em casa ou fora, contamos sempre com isso e é uma arma que temos."