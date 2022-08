Vítor Martins: «Queremos brindar os adeptos com uma vitória»

Depois do empate na visita a Penafiel, a contar para a 1ª jornada da Liga Sabseg, o Leixões procura aproveitar o fator casa para conquistar a primeira vitória na competição esta segunda-feira, frente ao Trofense. Pelo menos, essa é a esperança do técnico Vítor Martins."As expectativas para o primeiro jogo em casa são as melhores. Espero ter um estádio cheio e que façamos um bom jogo, validando-o com uma vitória. Vamos querer ganhar, impor a nossa forma de jogar e brindar os adeptos que tenho a certeza que vêm em grande número apoiar-nos e reconhecer o esforço que a equipa fez em Penafiel", começou por dizer o treinador, na antevisão à partida de amanhã.Sobre o oponente, Vítor Martins teceu vários elogios à formação orientada por Sérgio Machado. "Sabemos que do lado contrário vamos ter um Trofense super motivado, a dar seguimento ao momento de forma do final da época passada, que manteve boa parte dos jogadores e a equipa técnica que evitou a descida. Antecipamos um adversário muito difícil e competente, que fez um bom jogo contra ao B SAD e que nos obrigará a ir aos nossos limites", sublinhou.O Leixões recebe o Trofense esta segunda-feira, pelas 20h30.