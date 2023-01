Vítor Martins: «Queremos dificultar ao máximo a vida do Famalicão»

Depois de eliminar o Farense, o Tirsense e o Vasco da Gama Vidigueira, o Leixões prepara-se agora para enfrentar o Famalicão na Taça de Portugal. Apesar da diferença de escalão entre os dois clubes, Vítor Martins não esconde a ambição de seguir em frente na prova."Estamos com muita ilusão de ir jogar e com o sonho de conseguir vencer e passar a eliminatória. Para além dessa ilusão, estamos a trabalhar para que isso aconteça. Queremos usufruir do momento, passar o entusiasmo aos nossos adeptos e viver um dia especial, ainda para mais no nosso estádio. Esperamos que tenha um desfecho feliz para nós", começou por referir, explicando, depois, como quer contrariar o favoritismo dos minhotos: "Queremos dificultar ao máximo a vida do Famalicão e tentar aproveitar as oportunidades que vamos ter. Sabemos que temos de trabalhar muito e que temos de estar num excelente momento de forma. Sinto que podemos atingi-lo nesse jogo, vamos tentar aproveitar todos os caminhos para chegarmos à vitória. Do outro lado está uma boa equipa, que faz contas como nós fazemos e que vê aqui boas probabilidades de chegar às meias-finais da Taça. Temos de contrariar o favoritismo que está do lado do Famalicão. Já mostrámos que temos qualidade e que, quando somos uma equipa, somos difíceis de bater".O início do encontro está marcado para as 18h45 desta terça-feira.