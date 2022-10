Vítor Martins: «Queremos os três pontos e vamos em busca dessa felicidade»

Na antevisão à receção do Leixões ao Tondela, o técnico Vítor Martins realçou a qualidade do adversário, esperando encontrar dificuldades perante uma equipa com experiência de 1.ª Liga."Esperamos um jogo teoricamente equilibrado, contra uma equipa do Tondela com excelentes jogadores e com um grosso do plantel da época passada, com experiência de 1.ª Liga e que foi finalista da Taça de Portugal. É por isso uma equipa experiente, matreira e que vai tentar aproveitar os nossos erros", analisou o treinador, garantindo que a equipa vai lutar pela vitória."Vamos tentar ao máximo ganhar, fazer o melhor possível para sermos competitivos e para conseguir os três pontos. Queremos e precisamos muito disso, portanto vamos em busca dessa felicidade. Vimos de dois bons jogos. A equipa está solta e a praticar um bom futebol, mas precisamos de conseguir finalizar melhor. Em todos os encontro temos estado sempre dentro do resultado e sem desistir. Somos uma equipa que quer sempre mais e só pensamos jogo a jogo", frisou.O Leixões recebe o Tondela, esta segunda-feira, pelas 18 horas.