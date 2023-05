Vítor Martins: «Sentimos uma enorme vontade de regressar às vitórias»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Leixões até pode vir de duas derrotas consecutivas, mas tal não abala a confiança da equipa para o duelo com o B SAD. Quem o garante é Vítor Martins, treinador dos matosinhenses."Apesar das enormes dificuldades que perspetivamos e vamos sentindo ao longo da temporada, sentimos uma enorme vontade de regressar às vitórias. Baseamos o nosso otimismo em dois pontos essenciais. A certeza que, por um lado, os jogadores são e serão sempre os protagonistas principais de qualquer jogo e, por outro, que os nossos atletas tudo farão para conseguir mais três pontos para o Leixões", referiu o técnico aos meios do clube.O encontro está agendado para as 18 horas desta sexta-feira.