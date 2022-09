Vítor Martins: «Somos favoritos e temos a obrigação de seguir em frente»

O Leixões visita o Vasco da Gama Vidigueira este sábado, pelas 15 horas.

Consciente do favoritismo do Leixões frente ao Vasco da Gama Vidigueira, o técnico Vítor Martins quer ver a sua equipa comprovar esse estatuto dentro de campo na partida deste sábado, a contar para a 2ª eliminatória da Taça de Portugal."Somos favoritos e temos a obrigação de seguir em frente. Contudo, estamos em alerta porque nada está garantido, muito pelo contrário. Vamos encontrar um Vasco da Gama que acabou de ser promovido, fez já dois jogos oficiais e conseguiu bons resultados", referiu o treinador, salientando a necessidade da equipa encarar o encontro com seriedade: "Estamos cientes dos perigos, por isso temos de ser uma equipa muito séria, que tem de demonstrar muita vontade e aliar isso à qualidade de jogo que nos caracteriza. Sabemos dos perigos e não faltam histórias, mesmo aqui ao nosso lado, de equipas de escalões inferiores que foram eliminando formações dos campeonatos profissionais."Vítor Martins terminou dizendo que que a 'festa da Taça' será apenas no final do jogo, após o Leixões assegurar a passagem à próxima eliminatória: "Vamos encarar este jogo como qualquer outro, com o intuito de vencer. Temos a responsabilidade de honrar a tradição do Leixões na Taça de Portugal. Será mais uma oportunidade de nos apresentarmos a bom nível e representar o símbolo que levamos ao peito."