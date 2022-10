Vítor Martins: «Temos de colocar a qualidade individual ao serviço do coletivo»

Na antevisão ao duelo deste domingo frente ao Tirsense, a contar para a Taça de Portugal, o técnico Vítor Martins teceu vários elogios ao adversário do Leixões, considerando que a formação do Campeonato de Portugal tem qualidade para estar num nível superior."O Tirsense é uma boa equipa, um claro candidato a estar na Liga 3 para o ano. É uma equipa bem trabalhada do ponto de vista coletivo, com nuances táticas muito interessantes, corajosa e com jogadores acima da média para a realidade em que estão", disse o treinador, aos meios do clube, garantindo que a equipa não quer ser 'notícia' por maus motivos."Da nossa parte, temos de fazer o que está ao nosso alcance e não ser notícia no dia seguinte, porque a notícia seria uma derrota do Leixões. Queremos muito passar à próxima eliminatória e estar o mais tempo possível na Taça de Portugal. Sabemos da dificuldade de jogar em Santo Tirso, frente a um Tirsense atravessar uma boa fase, que quer causar surpresa, portanto temos de nivelar toda essa motivação e colocar a nossa qualidade individual ao serviço do coletivo e fazer mais um bom jogo", frisou.O Leixões visita o Tirsense este domingo, pelas 15 horas, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.