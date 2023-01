Vítor Martins: «Temos de reagir e mostrar ambição para inverter este ciclo»

Com três desaires nas últimas três rondas da Liga Sabseg, o Leixões tem como missão regressar aos triunfos na receção à UD Oliveirense, este sábado. Na antevisão à partida, o técnico Vítor Martins apontou precisamente nesse sentido."É bom regressar a casa, sobretudo neste momento, porque depois de três derrotas para a Liga temos de reagir, temos de mostrar muita energia, vontade e ambição de inverter este ciclo e conseguir mais uma vitória na nossa caminhada", afirmou o treinador, aos meios do clube, reforçando que o grupo tem feito tudo para obter melhores resultados."Contamos com o apoio dos adeptos. Todos este grupo de trabalho merece esse apoio, porque se têm dedicado e esforçado muito para conseguir honrar o símbolo dos Leixões em todos os encontros. Infelizmente, nos últimos jogos isso não se traduziu em vitórias ou em pontos, mas estamos muito esperançosos que isso venha a acontecer frente à UD Oliveirense", frisou.Apesar do triunfo no duelo entre as duas equipas para a Allianz Cup, Vítor Martins quer a equipa em alerta: "É um adversário que merece o nosso respeito, que nos deu muito trabalho e foi um digno vencido na visita ao Estádio do Mar [na Allianz Cup]. Estamos em alerta máximo, mas sentimos que se estivermos no nosso melhor as coisas vão sorrir para nós."O Leixões recebe a UD Oliveirense este sábado, pelas 15h30.